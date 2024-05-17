«Здрасьте, приехали»: Путин об условиях участия РФ в конференции по Украине Путин: если нас не хотят видеть на переговорах по Украине — то и не надо

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Владимир Путин

Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашали на конференцию в Швейцарии, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита в КНР. По словам российского лидера, РФ не будет напрашиваться на участие в мероприятии, передает ТАСС.

Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят... Ну не видят — не надо, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, однако организаторы конференции в Швейцарии не видят участия Москвы.

Теперь запищали: «Давайте срочно конференцию». Пожалуйста. Россия будет участвовать? Мы готовы участвовать в мирных переговорах. «Но мы вас не приглашаем». Вот тебе кино, здрасьте, приехали, — сказал Путин.

Ранее Путин на встрече со студентами и педагогами в Харбинском политехническом университете заявил, что проект договоренностей в Стамбуле мог бы стать базой для переговоров по Украине. Он напомнил, что в 2022 году Россию в очередной раз обманули со стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева и теперь предстоит понять, с кем Москва может иметь дело и кому можно доверять.