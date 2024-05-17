Путин раскрыл, на чем должны основываться мирные переговоры по Украине Путин: проект договоренностей в Стамбуле — база для переговоров по Украине

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и педагогами в Харбинском политехническом университете заявил, что проект договоренностей в Стамбуле мог бы стать базой для переговоров по Украине. Он напомнил, что в 2022 году Россию в очередной раз обманули со стамбульскими соглашениями и отводом войск от Киева, и теперь предстоит понять, с кем Москва может иметь дело и кому можно доверять, передает ТАСС.

У нас есть база для переговорного процесса — то, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем фактически, под выдержкой из этого объемного документа, была поставлена подпись главы украинской делегации, — заявил российский лидер.

По словам главы государства, Москва никогда не отказывалась от участия в мирных переговорах по Украине. Он отметил, что российская сторона наблюдает за тем, что происходит вокруг анонсируемой встречи в Швейцарии.

Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса, — сказал Путин.

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди ранее заявила, что как минимум до конца 2024 года России буквально не с кем вести переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, все дело в том, что летом пройдут выборы в Европарламенте, а в ноябре — в США.

В свою очередь, бывший американский дипломат Час Фриман заявил, что на Украине многие осознают необходимость переговоров, но президент Украины Владимир Зеленский запретил их проведение. По его мнению, дипломатический диалог начнется после смены правительства.