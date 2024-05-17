Более ста беспилотников пытались атаковать российские регионы Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 102 беспилотника над территорией России

Фото: МО РФ

Средства российской противовоздушной обороны и Черноморский флот за прошедшую ночь уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Как уточнили военные, 51 дрон перехватили над Крымом, 44 — в Краснодарском каре, шесть единиц нейтрализовали в Белгородской области и один над Курской областью. Морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.

В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и безэкипажных катеров ВМС Украины по объектам на территории РФ, — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что частичное отключение электроэнергии в городе связано с остановкой работы части оборудования на подстанции. По его данным, на нее упали обломки сбитых беспилотников.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.