Стало известно, кто направлял ракеты ATACMS на Крым «ВХ»: ночные удары по Крыму координировал американский дрон-разведчик

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ATACMS

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжает дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ночной удар по Крыму с применением ракет ATACMS координирует беспилотник-разведчик ВВС США RQ-4B Global Hawk. В данный момент машина дежурит в воздухе юго-западнее Севастополя, — сказано в сообщении.

Как предполагает «ВХ», объекты в Крыму являются приоритетной целью для Вооруженных сил Украины и ГУР, поскольку они продолжают массированные атаки, несмотря на продвижение ВС РФ на нескольких направлениях.

Ранее Минобороны России сообщило, что 15 мая около 23:00 по московскому времени была пресечена попытка ВСУ совершить атаку на Крым с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук, оценивая возможности баллистических ракет ATACMS, предположил, что самой их опасной «начинкой» являются кассетные боеприпасы. Он не исключил, что подобные заряды способны уничтожить или вывести из строя на длительное время самолеты, легкую бронетехнику и личный состав.