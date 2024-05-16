Названо самое опасное свойство полученных Украиной ракет ATACMS Военэксперт Матвийчук: самой опасной «начинкой» ATACMS являются кассетные бомбы

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что самой опасной «начинкой» полученных Украиной от США баллистических ракет ATACMS являются кассетные боеприпасы. Он не исключил, что подобные заряды способны уничтожить или вывести из строя на длительное время самолеты, легкую бронетехнику и личный состав.

Самой опасной начинкой ATACMS, передаваемых США Украине, являются кассетные боеприпасы. Кстати, они запрещены международным правом. Украина, кстати, данную конвенцию подписала, а теперь нарушает. Кассетные боеголовки накрывают огромные площади, уничтожая или сильно повреждая легкую бронетехнику, автотранспорт, самолеты, вертолеты, легкие укрытия, не говоря уже про личный состав, — считает Матвийчук.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным ведомства, ПВО также сбила девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Курской областью и еще три — над Брянской областью.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город. По его информации, обломки сбитой ракеты в районе улицы Федоровской упали в частном секторе. Он призвал местных жителей не подходить к обломкам. По предварительным данным, пострадавших нет.