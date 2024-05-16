Названа «начинка» ракет ATACMS, которыми ВСУ пытались ударить по Крыму Baza: сбитые над Крымом ракеты ATACMS были начинены металлическими шариками

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ракеты американского производства ATACMS, которыми в ночь на 15 мая Вооруженные силы Украины атаковали аэродром Бельбек, были начинены металлическими шариками, сообщил Telegram-канал Baza. По данным канала, всего по Крыму выпустили 12 таких ракет, почти все они были уничтожены.

Жители поселка Солнечный после атаки начали находить металлические шарики, которые могут быть суббоеприпасами ракетных кассет. Эта информация на данный момент официально не подтверждена, отметили в канале.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным ведомства, ПВО также сбила девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Курской областью и еще три — над Брянской областью.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что ВСУ могли запустить 10 оперативно-тактических ракет ATACMS по России, чтобы уничтожить Крымский мост. Он подчеркнул, что до этого Киев анонсировал новые попытки атак на республику. По его мнению, запуски могли проводиться из трех точек: Херсона, Николаевской и Одесской областей.