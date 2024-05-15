Стало известно, что ВСУ пытались уничтожить в Крыму 10 ракетами ATACMS Военный эксперт Матвийчук: ВСУ могли запустить 10 ATACMS по Крымскому мосту

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ могли запустить 10 оперативно-тактических ракет ATACMS по России, чтобы уничтожить Крымский мост, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что до этого Киев анонсировал новые попытки атак на республику. По его мнению, запуски могли проводиться из трех точек: Херсона, Николаевской и Одесской областей.

Киев анонсировал новые попытки ударить по Крыму. Вероятно, целились по Крымскому мосту или по объектам ВМФ России, могу лишь предположить. Полагаю, запуски производились из трех географических точек: из Херсона, Николаевской и Одесской областей, по дальности полета как раз хватит, — пояснил эксперт.

Матвийчук добавил, что, по предварительным данным, США в марте и апреле передали Киеву около 100 ATACMS. Он уточнил, что эти ракеты могут поразить цели, находящиеся на расстоянии до 200 км. По его словам, для запуска используются установки M270 MLRS.

По предварительным данным, в марте — апреле США поставили Украине около 100 ракет ATACMS. Она способна поражать цели на расстоянии до 200 км, пусковой установкой служит M270 MLRS, также стоящая на вооружении у ВСУ, — отметил эксперт.

Минобороны РФ ранее сообщило, что российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 ракет ATACMS. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным ведомства, ПВО также сбила девять беспилотников над Белгородской областью, пять — над Курской областью и еще три — над Брянской областью.