Минобороны сообщило об уничтожении 10 ракет ATACMS над Крымом

Фото: МО РФ

Российские силы ПВО за ночь уничтожили над Крымом 10 оперативно-тактических ракет ATACMS, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, российская армия ликвидировала две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer и два снаряда РСЗО «Ольха».

Также ВС РФ сбили девять беспилотников над Белгородской областью, пять дронов над Курской областью. Еще три БПЛА перехвачены над Брянской областью, добавили в ведомстве.

В ночь на 15 мая глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отразили массированную атаку ВСУ на город. По его информации, обломки сбитой ракеты в районе улицы Федоровской упали в частном секторе. Он призвал местных жителей не подходить к обломкам. По предварительным данным, пострадавших нет.

В этот же день губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что два беспилотника атаковали топливную базу в Пролетарском районе. Произошло два взрыва, пострадавших нет, уточнил он.

Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, пострадали двое мирных жителей.