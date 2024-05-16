Над Крымом сбили американские ракеты ВСУ Минобороны РФ: ВСУ атаковали Крым пятью американскими ракетами ATACMS

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Минобороны России сообщило в официальном Telegram-канале, что 15 мая около 23:00 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку на Крым с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Дежурными средствами ПВО пять оперативно-тактических ракет были уничтожены над территорией Республики Крым, — говорится в публикации военного ведомства.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале проинформировал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины на город. По его данным, в СНТ на Северной стороне от осколков сбитой ракеты получили повреждения два частных дома и машина. В другом ТСН — взрывной волной выбило шесть окон.

Никто из людей не пострадал. Это главное, — подчеркнул Развожаев.

По его сведениям, несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено. Спасательные службы продолжают работу.

Ранее он сообщал, что в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, было сбито несколько целей.

Российские военные накануне отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Губернатор заявлял, что обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Федоровской в частном секторе. Глава города попросил жителей не подходить к частям сбитых ракет. В районе улицы Федоровской пострадавших не было.