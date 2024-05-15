В Севастополе сбили несколько воздушных целей

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В Севастополе работает система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, уже сбито несколько целей. О последствиях атаки на земле и пострадавших ничего не сообщается.

Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах, — призвал глава города.

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил Telegram-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на транспортном объекте.

Российские военные накануне отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Губернатор заявлял, что обломки сбитой ракеты упали в районе улицы Федоровской в частном секторе. Глава города попросил жителей не подходить к частям сбитых ракет. В районе улицы Федоровской пострадавших не было.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс 14 мая признался, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским вооружением. Он объяснил это тем, что королевство считает полуостров территорией Украины.

В начале мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост, намекнув на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень он также добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты».