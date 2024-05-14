Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму Глава Минобороны Британии Шаппс: Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму

Фото: МО Украины

Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским вооружением, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в эфире Sky News. Он объяснил это тем, что королевство считает полуостров территорией Украины.

Как вы знаете, мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины, — подчеркнул британский министр.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о праве Украины атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму. Она назвала шокирующим тот факт, что европейский дипломат выступает «в принципе от всего Европейского союза».

В начале мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост, и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень он также добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты».

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность. По его словам, для России подобные заявления не новость. Он добавил, что российские специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры.