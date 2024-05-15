ВС РФ отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, обломки сбитой ракеты в районе улицы Федоровской упали в частном секторе. Глава города попросил жителей не подходить в частям сбитых ракет. В районе улицы Федоровской пострадавших нет, уточнил Развожаев.

Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение не сдетонировавших суббоеприпасов, — предупредил он.

Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что уже восстановлено движение по транспортному переходу через Керченский пролив. До этого движение временно перекрывали.

Ранее Развожаев информировал, что силы ПВО сбили несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек». У села Полюшко был потушен пожар, возникший в результате падения осколков.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс 14 мая заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму британским вооружением. Он объяснил это тем, что королевство считает полуостров территорией Украины.

В начале мая постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост, намекнув на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень он также добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты».