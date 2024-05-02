Постпред Украины намекнул на подготовку атаки по Крымскому мосту Постпред Украины Кислица представил коллаж и намекнул на удар по Крымскому мосту

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал в соцсети Twitter (X) коллаж, в который включил Крымский мост и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год.

В перечень постпред также добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты». Однако Кислица озаглавил Керченскую переправу пустой картинкой.

Ранее экс-глава МИД Литвы, действующий посол республики в Швеции Линас Линкявичюс также намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. Дипломат опубликовал в соцсети коллаж с изображением переправы и фотографией пуска ракеты. Пост он сопроводил подписью: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

Политолог Иван Мезюхо подчеркнул, что Линкявичюс перешел все границы намеком на возможную атаку на переправу. Подобный выпад нарушает дипломатический этикет, возмутился председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения». Россия, как посчитал Мезюхо, должна реагировать на такие заявления вплоть до ограничения деятельности соответствующих дипмиссий на территории РФ.