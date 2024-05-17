Развожаев объяснил отключение света в Севастополе Развожаев: в Севастополе частично пропал свет после воздушной атаки

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Частичное отключение электроэнергии в Севастополе связано с отключением части оборудования на подстанции, сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев. По его данным, на нее упали обломки сбитых беспилотников.

После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения, — написал губернатор Севастополя.

Ранее стало известно, что в городе с использованием стрелкового оружия отражается нападение беспилотников. Развожаев информировал, что уже уничтожено несколько дронов, ущерба гражданской инфраструктуре нет.

Целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь, заявил ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база, допустил Перенджиев.

Telegram-канал «Военная хроника» писал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало.