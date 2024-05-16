Военэксперт предположил, зачем ВСУ направили водные дроны к берегам Крыма Военэксперт Перенджиев: водные дроны ВСУ могли быть направлены на Севастополь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Порт Феодосии

Целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru политолог уточнил, что также Киев мог пытаться атаковать всю военно-морскую структуру региона.

Водные дроны могли быть направлены ВСУ для атаки как на Севастополь, так и вообще на всю военно-морскую инфраструктуру. В первую очередь это корабли, которые находятся непосредственно на боевом дежурстве в Черном море, — пояснил эксперт.

Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база, считает Перенджиев. Он добавил, что Украина не может самостоятельно производить безэкипажные катеры, их поставляет Запад. В первую очередь они попадают к ВСУ из Британии, уточнил эксперт. По его мнению, также поставить водные беспилотники могли Дания или Голландия, которые демонстрируют «конкретно агрессивное отношение к России».

Морская авиация ВМФ России ранее уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма. Это произошло 16 апреля около 14:00 в западной части акватории. По данным Минобороны, для ликвидации техники использовалось штатное вооружение морской авиации ВМФ.