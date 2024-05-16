В Черном море уничтожили 11 украинских катеров Российский ВМФ уничтожил 11 шедших к Крыму украинских безэкипажных катеров

Фото: МО РФ

Морская авиация ВМФ России уничтожила в Черном море 11 украинских безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло примерно в 14:00 в западной части акватории.

11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ, — сказано в публикации.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» опубликовал кадры, как специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил РФ уничтожили в море безэкипажный катер Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские бойцы провели операцию именно в акватории Крыма. Канал опубликовал видео преследования и ликвидации БЭКа украинской армии.

В ночь на 16 мая Минобороны России сообщило, что была пресечена попытка ВСУ совершить атаку на Крым с применением пяти американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Они были уничтожены системой противовоздушной обороны.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал о последствиях атаки Вооруженных сил Украины на город. По его данным, в товариществе на Северной стороне от осколков сбитой ракеты получили повреждения два частных дома и машина. В другом ТСН взрывной волной выбило шесть окон.