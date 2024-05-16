Появились кадры преследования и уничтожения безэкипажного катера ВСУ «Архангел спецназа Z» показал ликвидацию украинского БЭКа в Крыму

Фото: МО РФ

Специалисты поисково-спасательной группы Воздушно-космических сил РФ уничтожили в море безэкипажный катер Вооруженных сил Украины, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Отмечается, что российские бойцы провели операцию в акватории Крыма. Канал опубликовал кадры преследования и ликвидации БЭКа ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Крым. Уничтожение БЭКа противника подразделением ПСГ ВС РФ, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» уничтожил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области. Также была ликвидирована позиция ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Иди и смотри» недавно сообщил о продвижении российских сил в Волчанске Харьковской области, где идут ожесточенные бои. По данным канала, ВС РФ зачищают центр города, ВСУ сохраняют контроль за частным сектором и южной его окраиной. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Накануне военкор Юрий Котенок, комментируя возможность взятия Волчанска под контроль ВС РФ, отметил, что «против лома нет приема». По его словам, российские силы в городе проявили активность, спровоцировав переброску сил противника.