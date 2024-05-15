«Против лома нет приема»: военкор Котенок о взятии ВС РФ Волчанска Военкор Котенок: ВСУ из-за потерь в Волчанске не могут переломить ситуацию

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале, комментируя возможность взятия Волчанска под контроль ВС РФ, отметил, что «против лома нет приема». По его словам, российские силы в городе проявили активность, спровоцировав переброску сил украинской армии. Он также отметил, что потери ВСУ в городе ощутимы и они уже не могут вернуть предыдущие позиции. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По Волчанску — логичное развитие. Проявили активность, спровоцировав переброску резервов противника. Мы ждали этого. Поражение нанесено именно при подтягивании подкреплений ВСУ. Это работа по инфраструктуре и перемещающимся частям. Инфраструктура обороны противника была вскрыта, засечена и отработана. Работает РУК (разведывательно-ударный комплекс) во всей красе, — написал Котенок.

Военкор отметил, что ситуация в Волчанске сегодня стала «исправлением ошибок». Он имел в виду отход российских войск из города в 2022 году.

Лучше поздно, чем никогда. <...> Потери противника ощутимы и в городской черте, и на подступах. Отсюда пессимизм в пабликах свинорейха, поскольку подразделения СпН ГУР, предателей из РДК и др. ситуацию переломить не могут в принципе: против лома нет приема, — подчеркнул Котенок.

Ранее Telegram-канал «Архангел спецназа Z» сообщил, что ВС РФ взяли в полукольцо центр харьковского Волчанска, откуда отступили украинские подразделения. По данным канала, российские войска не могут продвинуться глубже из-за активной работы снайперов. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.