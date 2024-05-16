Российские танкисты потопили украинскую лодку на Днепре Танк Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами под Херсоном

Фото: МО РФ

Т-90

Экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» уничтожил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области, пишет РИА Новости со ссылкой на командира с позывным Мэджик. По словам военачальника, также была ликвидирована позиция ВСУ на правом берегу Днепра. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Получается выезжать дважды в день. Работаем с закрытых огневых позиций. Врага били, бьем и будем бить. <...> Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику. Ну и также работаем по островам, — уточнил командир танкового экипажа.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил о продвижении российских сил в Волчанске Харьковской области, где идут ожесточенные бои. По данным канала, ВС РФ зачищают центр города, ВСУ сохраняют контроль за частным сектором и южной его окраиной. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Накануне военкор Юрий Котенок, комментируя возможность взятия Волчанска под контроль ВС РФ, отметил, что «против лома нет приема». По его словам, российские силы в городе проявили активность, спровоцировав переброску сил противника. Он также отметил, что потери ВСУ в городе ощутимы и они уже не могут вернуть предыдущие позиции. Минобороны России эту информацию не комментировало.