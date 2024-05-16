Стало известно о продвижении ВС РФ в Волчанске «Иди и смотри» ВС РФ продвигаются в Волчанске

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает о продвижении российских сил в Волчанске Харьковской области, где идут ожесточенные бои. По данным канала, ВС РФ зачищают центр города, ВСУ сохраняют контроль за частным сектором и южной его окраиной. Минобороны данную информацию не комментировало.

Русские войска занимают и зачищают центр города, — передает канал слова источника.

Авторы канала также утверждают, что бои идут в районе поселка Липцы. Канал отмечает, что противник стягивают свежие резервы в Харьков, включая технику.

Накануне военкор Юрий Котенок, комментируя возможность взятия Волчанска под контроль ВС РФ, отметил, что «против лома нет приема». По его словам, российские силы в городе проявили активность, спровоцировав переброску сил противника. Он также отметил, что потери ВСУ в городе ощутимы и они уже не могут вернуть предыдущие позиции. Минобороны России эту информацию не комментировало.