В Севастополе отражают атаку беспилотников Развожаев: в Севастополе уничтожены несколько воздушных объектов

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, используется стрелковое оружие, уже уничтожено несколько объектов.

В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальной информации, — написал Развожаев.

Целью водных дронов ВСУ, направленных к берегам Крыма, мог быть Севастополь, заявил ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Также Киев мог пытаться атаковать всю военно-морскую структуру региона. Нельзя исключать и то, что целью водных дронов могло быть проникновение в Азовское море или удар по Черноморскому побережью Краснодарского края, где находится новороссийская военно-морская база, допустил Перенджиев.

Telegram-канал «Военная хроника» информировал, что американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk координировал удары ракет ATACMS по Крыму в ночь на 16 мая. По данным канала, БПЛА продолжал дежурить юго-западнее Севастополя. Минобороны России эту информацию не комментировало. Авторы канала предположили, что объекты в Крыму являются приоритетной целью для Вооруженных сил Украины и ГУР, поскольку они продолжают массированные атаки, несмотря на продвижение ВС РФ на нескольких направлениях.