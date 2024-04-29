Украина в 2024 году выпустит тысячи БПЛА дальнего действия WSJ: к середине 2024 года на Украине будут выпускать около 500 дальнобойных БПЛА

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Около 500 беспилотников дальнего действия будут выпускать на Украине к середине 2024 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на местных чиновников. Сейчас количество производимых дронов остается неизвестным.

По данным издания, Украина в 2024 году произведет тысячи беспилотников дальнего действия. Журналист WSJ посетил ангар в западной части страны, где десятки рабочих собирали дальнобойный БПЛА. Один из сотрудников рассказал, что еще полгода назад помещение было пустым.

Автор публикации отмечает, что выпуск БПЛА позволяет Киеву обходить политические ограничения на использование оружия, которое поставляют западные партнеры при атаках на территорию РФ. Источник в кругах украинской разведки сообщил WSJ, что лишь малая часть запущенных беспилотников достигает цели. Препятствует этому радиоэлектронная борьба со стороны российских войск.

Вооруженные силы Украины в Вербное воскресенье атаковали район храма на западе Донецка. Нападение ВСУ привело к гибели прихожанки 1952 года рождения в поселке Александровка. Огонь украинские бойцы открыли из артиллерии калибра 155 мм. Ранение также получила фельдшер бригады скорой помощи 1988 года рождения.