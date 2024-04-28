ВСУ атаковали храм в Донецке в Вербное воскресенье

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины атаковали район храма в поселке Александровка на западе Донецка в Вербное воскресенье, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб ДНР. Нападение привело к гибели прихожанки. Огонь был открыт из артиллерии калибра 155 мм.

В результате происшествия погибла женщина 1952 года рождения. Кроме того, ранение получила фельдшер бригады скорой медицинской помощи – женщина 1988 года рождения.

Ранее глава администрации Купянского района Харьковской области Александр Капленко сообщил, что ряд занятых российскими силами населенных пунктов в регионе опустел из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, местные власти стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что село Вязовое в Краснояружском районе подверглось атаке со стороны ВСУ. По его словам, украинские военные использовали дрон-камикадзе. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на воскресенье, 28 апреля, средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны ВСУ перехватили над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями. Больше всего БПЛА сбили над Брянской областью — регион пытались атаковать девять беспилотников.