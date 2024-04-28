Украинский дрон-камикадзе прилетел в российский город и взорвался Гладков: село Вязовое под Белгородом атаковал дрон-камикадзе

Фото: МО Украины

Село Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области атаковано Вооруженными силами Украины с использованием дрона-камикадзе, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инфраструктурный объект связи был поврежден. Спасательные службы уже приступили к устранению последствий инцидента, — написал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, снаряд попал в жилую пятиэтажку, есть погибшие и раненые. Известно, что Токмак является городом-побратимом, поэтому туда отправились российские спасатели из региона.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области с помощью дрона-камикадзе. По словам губернатора Александра Богомаза, беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Травмы получили трое взрослых и 14-летний подросток.

Кроме того, пять дронов-камикадзе ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Один человек получил травмы, ему оказывается необходимая помощь.