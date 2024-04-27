Названо число пострадавших при налете дронов ВСУ на российский регион Гладков: один человек пострадал при атаке пяти дронов ВСУ села Вознесеновка

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пять дронов-камикадзе ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Один человек получил травмы, ему оказывается необходимая помощь, рассказал глава региона.

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью пяти дронов-камикадзе, — написал Гладков.

Он отметил, что один дрон атаковал трактор в сельхозпредприятии. В результате взрыва пострадал мужчина — у него осколочное ранение брюшной полости и проникающее ранение глаза. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в областную клиническую больницу.

Еще один дрон-камикадзе ударил по движущимся по трассе грузовику и легковому автомобилю, никто не пострадал, рассказал Гладков. Также в результате атаки БПЛА повреждения получили торговый объект и ГАЗель. На местах работают оперативные службы, добавил губернатор.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупреждал, что российская противовоздушная оборона подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах. По его словам, дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры.