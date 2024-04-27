Над Краснодарским краем подавили 10 беспилотников ВСУ Кондратьев: ПВО подавила 10 беспилотников ВСУ в Славянском и Северском районах

Фото: МО Украины

Российская противовоздушная оборона (ПВО) подавила более 10 беспилотников ВСУ в Славянском, Северском и Кущевском районах, написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, дроны противника пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об ударе двух украинских беспилотников по региону, в результате загорелись два топливно-энергетических объекта. На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Атаку зафиксировали на территории Смоленского и Ярцевского районов.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов предупредил жителей о введении режима воздушной опасности на территории региона. Губернатор призвал следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС. Глава области также объявил о падении украинского беспилотника в Липецке, никто не пострадал.

Кроме того, в Министерстве обороны РФ указали, что в небе над Брянской областью около 23:30 мск в субботу, 20 апреля, сбили два дрона Вооруженных сил Украины. Как информировали в оборонном ведомстве, атаке также подверглась Белгородская область. В этом регионе уничтожили один БПЛА.