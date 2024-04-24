Режим воздушной опасности введен в Липецкой области Артамонов: на территории Липецкой области объявлена воздушная опасность

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Режим воздушной опасности объявлен на территории Липецкой области, предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он призвал следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС.

Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале «Липецкое время», — говорится в сообщении.

13 апреля Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, применив БПЛА самолетного типа. Согласно сведениям ведомства, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

До этого пресс-служба МО РФ писала еще об одной атаке украинских вооруженных сил на Белгородскую область. Тогда средства ПВО сбили в небе над регионом один беспилотник в 09:00 мск. Дрон был самолетного типа, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал о срабатывании системы противовоздушной обороны в регионе, были сбиты два украинских дрона. По словам губернатора, при атаке ВСУ никто из местных жителей не пострадал, был поврежден один автомобиль.