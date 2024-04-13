ВСУ атаковали Белгородскую область второй раз за день МО РФ: средства ПВО сбили один украинский дрон в Белгородской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попытались совершить террористическую атаку на Белгородскую область, применив беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщило Министерство обороны России. Согласно сведениям ведомства, нападение произошло в 10:30 по московскому времени. Вражеский дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны России.

Около 10:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило о еще одной атаке украинских вооруженных сил на Белгородскую область утром 13 апреля. Тогда средства противовоздушной обороны также сбили в небе над регионом один беспилотник в 09:00 мск.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны в регионе, были сбиты два украинских дрона. По словам губернатора, при атаке ВСУ никто из местных жителей не пострадал, был поврежден один автомобиль.