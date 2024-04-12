Системы ПВО сбили два беспилотника в российском регионе Гладков: ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, в результате чего системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал, однако повреждения получил один автомобиль. Информация о других последствиях атаки уточняется.

В Белгородском районе системой ПВО сбиты два БПЛА самолетного типа. В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ никто из мирных жителей не пострадал, в поселке Дубовое осколками поврежден один автомобиль. Информация о последствиях уточняется, — сообщил Гладков.

Ранее губернатор написал, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлен режим ракетной опасности. Гладков призвал местных жителей не подходить близко к окнам, а также по возможности расположиться в помещениях без них и со сплошными стенами.

Минобороны России при этом сообщило об отражении атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом три дрона самолетного типа.