ПВО отразила новую атаку ВСУ на Белгородскую область Минобороны сообщило об уничтожении дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Белгородскую область с применением беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что средства ПВО успешно отработали по цели.

Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сказали в МО.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника ВСУ над регионом. По его словам, никто из жителей не пострадал, однако повреждения получил один автомобиль. Также на территории Белгорода и Белгородского района был объявлен режим ракетной опасности.

Кроме того, украинский беспилотник врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия в Белгороде. По словам губернатора, в результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их оперативно доставили в областную клиническую больницу. При взрыве беспилотника также был поврежден фасад здания.