Беспилотник упал в промзоне российского города Губернатор Артамонов: беспилотник упал в промышленной зоне Липецка

Фото: МО Украины

Беспилотный летательный аппарат упал в Липецке, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. При этом, по его словам, никто не пострадал.

Произошло падение БПЛА в промышленной зоне города Липецка. Жертв нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, — написал он.

Ранее российские силы противовоздушной обороны в Липецкой области обнаружили и подавили беспилотник самолетного типа. Артамонов уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал, ни одно из зданий не повреждено. БПЛА был выявлен дежурными средствами в Краснинском районе.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ несколькими беспилотниками атаковали село Муром в Шебекинском районе. В одном из частных домовладений после удара начался пожар. Второе взрывчатое устройство с дрона не сдетонировало.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали Белгород беспилотниками самолетного типа. Глава региона Вячеслав Гладков известил, что один из них врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате взрыва два местных жителя получили осколочные ранения, их госпитализировали.