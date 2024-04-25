Трое взрослых и ребенок пострадали при ударе дрона-камикадзе Богомаз: в селе Курковичи дрон-камикадзе ударил по автобусу с людьми

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области с помощью дрона-камикадзе, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По словам губернатора, беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Травмы получили трое взрослых и 14-летний подросток.

Украинские террористы совершили атаку с помощью дрона-камикадзе по мирным гражданам в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки на пассажирский автобус пострадали четверо мирных граждан, среди которых ребенок 14 лет, — написал Богомаз.

Как заявил губернатор, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Богомаз выразил им соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления. Кроме того, глава Брянской области пообещал оказать материальную помощь всем, кто получил травмы при ударе ВСУ.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нападении украинских вооруженных сил на Новую Каховку. По его словам, противник задействовал целый рой беспилотников. Удары пришлись по жилому сектору и инфраструктуре. В результате произошедшего никто из мирных жителей не пострадал.