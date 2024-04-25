«Есть погибшие и раненые»: губернатор сообщил об ударе ВСУ по пятиэтажке Губернатор Мельниченко сообщил о погибших после удара ВСУ по Токмаку

Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. По его словам, снаряд попал в жилую пятиэтажку, есть погибшие и раненые. Известно, что Токмак является городом-побратимом, поэтому туда отправились российские спасатели из региона.

Очередное гнусное преступление киевского режима против мирных граждан — удар по нашим побратимам, по жителям города Токмака. Пензенские спасатели участвуют в разборе завалов пятиэтажного дома на улице Куйбышева, куда сегодня днем попал снаряд. Число пострадавших уточняется, но уже точно известно, что есть погибшие и раненые, — сообщил Мельниченко.

Также взрывной волной были выбиты окна и двери в четырех домах и здании детского сада, добавил губернатор. Он выразил уверенность, что в скором времени Киев ответит за все преступления против народа.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области с помощью дрона-камикадзе. По словам губернатора Александра Богомаза, беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. Травмы получили трое взрослых и 14-летний подросток.