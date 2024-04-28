Села в Харьковской области пустеют из-за обстрелов ВСУ Глава района Капленко: села в Харьковской области опустели из-за обстрелов ВСУ

Фото: МО Украины

Ряд занятых российскими силами сел в Харьковской области опустели из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ, заявил глава администрации Купянского района Александр Капленко. По его словам, которые приводит РИА Новости, местные власти стараются оказать максимальную помощь оставшимся жителям региона.

Вот выехали все люди <...>. Здесь не живет ни один человек, и получается, у нас нет села <...>. И все теперь разбито. Что мы превратим тогда в Харьковскую область? — заявил Капленко.

Он отметил, что силами администрации также проводится эвакуация тех, кто нуждается в медицинской помощи или принял решение уехать из-за сложившейся обстановки. Капленко добавил, что основной задачей властей является обеспечение граждан электричеством и газом.

После эвакуации из-за обстрелов ВСУ, как отметил глава администрации, опустели села Тополи, Неждановка и Петровка.

Ранее украинский Telegram-канал DeepState сообщил, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в Донецкой области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. Как утверждает проект, ВС России смогли прорвать оборону ВСУ в районе села Кисловка в Купянском районе Харьковской области и продолжили продвижение под Авдеевкой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.