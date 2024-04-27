На Украине признали прорыв обороны и потерю сел под Харьковом DeepState: Украина потеряла села Соловьево и Семеновка в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Украинский Telegram-канал DeepState сообщает, что российские силы за день взяли под контроль сразу два села в Харьковской области. Отмечается, что речь идет о населенных пунктах Соловьево и Семеновка, которые находятся южнее Очеретино. В общей сложности это почти четыре квадратных километра территории. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным проекта, ВС России смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе села Кисловка в Купянском районе и продолжили продвижение под Авдеевкой. Как подчеркивают авторы канала, Россия почти полностью контролирует само Очеретино и Новобахмутовку.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России продвинулись северо-западнее села Работино в Запорожской области. По его словам, они взяли важный опорный пункт ВСУ. Российские военные задействовали в операции артиллерию и танки, отметил он. При этом бои за само Работино продолжаются.

До этого стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Как информировали в Минобороны РФ, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.