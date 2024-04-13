ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР Минобороны: ВС России взяли под контроль Первомайское в ДНР

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.

На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики, — указало МО.

Помимо этого, ВС РФ отразили восемь атак Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское (ДНР). На данных участках противник лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и 122 мм гаубицы Д-30.

Также, сообщило ведомство, подразделения «Южной» группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные позиции. Здесь ВСУ потеряли танк, три боевые бронированные машины, 23 авто и боевую машину ЗРК «Стрела-10».

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы России за март взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, к ним относятся расположенные в Донецкой Народной Республике села Красное, Тоненькое, Орловка и Невельское, а также поселок Мирное в Запорожской области.

Как подчеркнул министр, с начала 2024 года российская армия установила контроль над 403 квадратными километрами территории в новых регионах РФ. Шойгу добавил, что боевой потенциал Вооруженных сил Украины продолжает снижаться.