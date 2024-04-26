Рогов заявил о продвижении ВС России в районе Работино

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продвинулись северо-западнее села Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его словам, они взяли важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные задействовали в операции артиллерию и танки, отметил он. При этом бои за само Работино продолжаются.

Наши ребята продвинулись северо-западнее Работино, задействовав не только артиллерию, но и танки, взяли важный опорный пункт противника, — сказал собеседник агентства.

Ранее военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении. В Минобороны РФ в качестве примера привели случай, когда 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ в составе подразделения сложила оружие и сдалась в плен бойцам группировки войск «Центр». Это произошло в районе села Водяного, пояснили в ведомстве.

Подразделения группировки войск «Центр» до этого взяли под контроль населенный пункт Первомайское Донецкой Народной Республики. Как информировали в Минобороны РФ, это стало возможным благодаря самоотверженности российских бойцов.