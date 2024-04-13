Подразделение ВСУ отказалось сражаться на Авдеевском направлении Минобороны: десантное подразделение ВСУ сдалось в плен на Авдеевском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В качестве примера военные привели случай, когда 25-я отдельная воздушно-десантная бригада ВСУ в составе подразделения сложила оружие и сдалась в плен бойцам группировки войск «Центр». Это произошло в районе села Водяного, пояснили в ведомстве.

Девять украинских десантников элитной бригады ВСУ воспользовались возможностью сдаться в плен в районе населенного пункта Водяное, — говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что обстановка на фронте в Донбассе существенно обострилась из-за учащения атак со стороны российских военных. По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Артемовском и Покровском направлениях.

В феврале группа солдат ВСУ сдалась в плен без единого выстрела на линии фронта под Работино в Запорожской области. Военные ВС РФ сначала подпустили украинских бойцов к позициям под Работино, после чего бойцы ВСУ добровольно сдались в плен.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий ранее отмечал, что служащие в ВСУ женщины стали попадать в плен на Сватовско-Кременском участке фронта. По его словам, именно на этом направлении наблюдается рост числа женщин-военнослужащих из украинских националистических батальонов.