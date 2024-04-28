Дроны ВСУ ночью попытались атаковать несколько российских регионов МО: средства ПВО за ночь уничтожили 17 дронов ВСУ в различных областях России

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников в ночь на воскресенье, 28 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны России. Украинские дроны ликвидировали над Брянской, Курской, Белгородской и Калужской областями.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области и три — над территорией Калужской области, — говорится в сообщении.

Ночью губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ самолетного типа. Через некоторое время он рассказал о налете еще четырех БПЛА. Сначала над Выгоничским районом, затем над Трубчевском. Также атаке подвергся Севский район.

27 апреля Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Как отмечал глава региона Роман Старовойт, были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Губернатор уточнил, что никто из жителей не пострадал. В ответ российские войска нанесли удары по выявленным позициям ВСУ, отметил глава региона.