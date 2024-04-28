ПВО отразила массированную атаку ВСУ на Брянскую область Богомаз заявил, что системы ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской областью

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Над территорией Брянской области системы противовоздушной обороны МО России уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Позже он сообщил об еще одном налете и ликвидации четырех дронов. Сначала над Выгоничским районом, затем над Трубчевском. Также атаке подвергся Севский район.

Через некоторое время губернатор Брянской области проинформировал о новой атаке Вооруженных сил Украины. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, — написал Богомаз.

Курская область 27 апреля неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ, сообщал губернатор региона Роман Старовойт. По его информации, были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Старовойт уточнил, что никто из жителей не пострадал. В ответ российские войска нанесли удары по выявленным позициям ВСУ, отметил глава региона.

Ранее Старовойт информировал об обстреле со стороны ВСУ села Коровяковка Глушковского района. По его словам, было зафиксировано 11 выстрелов. В результате погиб местный житель.

Также стало известно, что два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Среди раненых оказался один ребенок.