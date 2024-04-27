ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press/Global Look Press

Курская область 27 апреля неоднократно подвергалась атакам со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его информации, были обстреляны поселки Теткино и Новый Путь Глушковского района, а также село Горналь Суджанского района. Старовойт уточнил, что никто из жителей не пострадал. В ответ российские войска нанесли удары по выявленным позициям ВСУ, отметил глава региона.

Средствами радиоэлектронной борьбы были обезврежены украинские беспилотные летательные аппараты недалеко от села Николаево-Дарьино Суджанского района, деревни Гордеевки Кореневского района, поселка Новый Путь и деревни Елизаветовки Глушковского района, пункта пропуска «Крупец» Рыльского района, — сообщил губернатор области.

Накануне Старовойт проинформировал об обстреле со стороны ВСУ села Коровяковка Глушковского района. По его словам, было зафиксировано 11 выстрелов. В результате погиб местный житель.

Ранее стало известно, что два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Среди раненых оказался один ребенок.

До этого украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.