Село Коровяковка Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Романт Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано 11 выстрелов. В результате погиб местный житель.
Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким, — написал Старовойт.
По словам губернатора, также поострадали 5 домовладений, магазин и личное авто. Также повреждена газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично отсутствует свет. Аварийные бригады начнут восстановление, как только обстановка позволит. Проводится обход домов. Власти пообещали оказать помощь жителям в восстановлении имущества.
Ранее стало известно, что два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Среди раненых оказался один ребенок.
До этого украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом. Как сообщил Гладков, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.