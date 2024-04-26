Стало известно о жертвах при обстреле курского села Коровяковка Один человек стал жертвой обстрела села Коровяковка под Курском

Село Коровяковка Глушковского района Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Романт Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано 11 выстрелов. В результате погиб местный житель.

Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким, — написал Старовойт.

По словам губернатора, также поострадали 5 домовладений, магазин и личное авто. Также повреждена газовая труба, нарушено электроснабжение, в селе частично отсутствует свет. Аварийные бригады начнут восстановление, как только обстановка позволит. Проводится обход домов. Власти пообещали оказать помощь жителям в восстановлении имущества.

Ранее стало известно, что два человека погибли и пятеро пострадали при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Среди раненых оказался один ребенок.

До этого украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом. Как сообщил Гладков, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.