В еще одном приграничном селе нарушено электроснабжение из-за обстрела ВСУ Гладков: в селе Тишанка нарушена подача электричества после обстрела ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе Белгородской области, повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Пострадавших нет. В результате обстрела в одном частном жилом домовладении выбиты окна и посечен фасад. Также повреждены линии электро- и газопередачи. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия, — сообщил губернатор.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил о ранении жителя поселка Красный Бор при новом обстреле вооруженных сил Украины. По его словам, пострадавший получил легкое ранение, ему оказывается медпомощь.

Также власти Белгородской области сообщили, что ВСУ двумя беспилотниками атаковали село Муром. В результате произошел пожар в частном домовладении, там загорелась кровля, никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, в 18 квартирах выбило окна. По его словам, на подлете к городу системами ПВО были сбиты 10 целей.