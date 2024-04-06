Еще один мирный житель пострадал при обстреле российского региона Богомаз: житель Красного Бора в Брянской области пострадал при обстреле ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Мирный житель пострадал при обстреле украинских военных по поселку Красный бор в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. Он также отметил, что в результате атаки частично повреждены несколько жилых домовладений.

Украинские террористы обстреляли поселок Красный Бор Климовского района. В результате обстрела один мирный житель получил легкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ двумя беспилотниками атаковали село Муром. В результате произошел пожар в частном домовладении, там загорелась кровля, никто из мирных жителей не пострадал.

До этого Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, в 18 квартирах выбило окна. По его словам, на подлете к городу системами ПВО были сбиты 10 целей.

Также ранее стало известно об обстреле поселка Теткино в Курской области, в результате которого пострадал один человек. Как отметил глава региона Роман Старовойт, в поселке повреждены семь домовладений, шесть автомобилей и три магазина.