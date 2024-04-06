ВСУ беспилотниками атаковали еще одно село в Белгородской области Гладков: ВСУ двумя беспилотниками атаковали село Муром

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины двумя беспилотниками атаковали село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, обошлось без пострадавших.

Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет. В результате первого сброса взрывного устройства пострадало одно частное жилое домовладение — загорелась кровля. Очаг возгорания потушили своими силами. Второе взрывное устройство при сбросе не сдетонировало. На месте работают все оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области. По его информации, при обстреле травмы получил один местный житель, его госпитализировали. Кроме того, в поселке были повреждены семь домовладений, шесть автомобилей и три магазина.

До этого Старовойт сообщил об еще одном обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск, при котором травмы получила местная жительница. Всего было зафиксировано четыре прилета. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.