Житель российского региона попал в больницу после обстрела ВСУ Старовойт: в Курской области госпитализирован один человек после обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его информации, при обстреле травмы получил один местный житель, его госпитализировали. Кроме того, в поселке были повреждены семь домовладений, шесть автомобилей и три магазина.

Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке, — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что под обстрелом также оказалось село Попово-Лежачи. При ударе противника повреждения получили 13 домовладений и один личный автомобиль. Старовойт отметил самоотверженность пожарных, ликвидировавших возгорания после обстрела. Он также пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте всем жителям.

Ранее Старовойт сообщил еще об одном обстреле поселка Теткино со стороны украинских войск, при котором травмы получила местная жительница. Всего было зафиксировано четыре прилета. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.