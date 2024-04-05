Женщина пострадала при обстреле Курской области со стороны ВСУ Старовойт: женщина получила ранения при обстреле Курской области ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Жительница поселка Теткино Глушковского района Курской области получила ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По словам губернатора, было зафиксировано четыре прилета.

Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Зафиксировано четыре прилета. Ранена женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что еще два прилета со стороны Украины зафиксировали в селе Попово-Лежачи. Старовойт подчеркнул, что подомовый обход проведут сразу после того, как позволит обстановка.

Ранее глава Курской области сообщил, что два дрона-камикадзе атаковали село Коровяковка в Глушковском районе. Он опубликовал фото с места происшествия, уточнив, что пострадавших нет. По его словам, повреждения получили четыре домовладения и четыре личных автомобиля. Разрушены хозяйственные постройки, пробиты крыши, посечены заборы, окна и фасады. Старовойт отметил, что власти окажут собственникам имущества необходимую помощь.

В Минобороны РФ рассказали, что в ночь с 4 на 5 апреля российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областей и Краснодарского края. Уточняется, что в отчет также вошли дроны, ликвидированные в утренние часы пятницы, 5 апреля.