Губернатор Старовойт показал последствия атаки БПЛА на село под Курском Старовойт: два украинских дрона-камикадзе атаковали село в Курской области

Фото: t.me/gubernator_46

Два дрона-камикадзе атаковали село Коровяковка в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. Глава региона опубликовал фото с места происшествия, уточнив, что пострадавших нет.

Сегодня ночью в селе Коровяковка Глушковского района в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал, — говорится в сообщении.

По его словам, повреждения получили четыре домовладения и четыре личных автомобиля. Разрушены хозяйственные постройки, пробиты крыши, посечены заборы, окна и фасады. Старовойт отметил, что власти окажут собственникам имущества необходимую помощь.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в течение ночи с 4 на 5 апреля российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. Уточняется, что в отчет также вошли дроны, ликвидированные в утренние часы пятницы, 5 апреля.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ВСУ использовали более 40 БПЛА для атаки по региону. В результате в области есть проблемы с подачей электричества, повреждена электроподстанция. По его информации, жертв нет.