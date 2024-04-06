Истерика Зеленского, опасная пробежка Гладкова: как ВСУ атакуют РФ 6 апреля

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Около 07:00 мск 6 апреля ВС РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России, сообщило в Telegram-канале Минобороны России. По информации ведомства, Киев применил реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что чуть не попал под обстрел ВСУ во время пробежки. Подробности новых атак — в материале NEWS.ru.

Какой регион ВСУ обстреляли утром 6 апреля?

Около 07:00 мск 6 апреля ВСУ попытались атаковать объекты на территории Российской Федерации реактивной системой залпового огня RM-70 Vampire, сообщило в Telegram-канале Минобороны России. По данным МО, атака была отбита.

«Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Сколько домов в Белгороде повреждено из-за обстрелов?

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, в 18 квартирах выбило стекла, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как уточняет глава региона, силы ПВО сбили 10 целей на подлете к Белгороду и области.

«В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ различные повреждения выявлены в 12 многоквартирных домах (в 18 квартирах выбиты окна), посечен фасад и выбиты окна в одном из корпусов детской поликлиники № 4, повреждена кровля спортивного комплекса „Луч“ и поврежден фасад здания коммерческого предприятия. По предварительной информации, посечены три автомобиля», — подчеркнул Гладков.

В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом после обстрела со стороны ВСУ. Также в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. В одном частном доме пробита крыша. В поселке Майский повреждена кровля в одном из частных домов. В селе Никольском получили повреждения кровли двух частных домовладений, а в селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном домовладении, указал губернатор.

Фото: t.me/vvgladkov

Что случилось с Гладковым во время пробежки?

Гладков также заявил в Telegram-канале, что чуть не попал под обстрел ВСУ. По его словам, очередная атака застала его на пробежке. Губернатор отметил, что проследовал в укрытие вместе с жителями Белгорода.

«Во время пробежки убедился в эффективности решений, которые мы вместе с вами принимаем. Начали работать сирены, укрылся в модульной конструкции, которые расставлены сейчас в Белгороде, как это сделали те жители, которые были в это время на улице. Будем принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность», — подчеркнул Гладков.

Зачем Зеленский приказывает атаковать ЗАЭС?

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский «от отчаяния» приказывает обстреливать территорию ЗАЭС.

«У Зеленского истерика, он в отчаянии — на фронте все сыпется. Ему нужны хоть какие-то „перемоги“ (победы) и актуализация происходящего. Поэтому он отдает приказы атаковать Запорожскую АЭС, чтобы путем ядерного терроризма попытаться вызвать в мире резонанс и привлечь внимание широкой общественности на Западе и тем самым попасть в повестку и выклянчить очередные деньги», — считает Рогов.

Запорожской АЭС из-за отключения резервной линии энергоснабжения угрожает реальная опасность, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он добавил, что причины отключения до сих пор неизвестны, но меры были предприняты после сообщений о военной активности в регионе.

«О ней также заявили эксперты МАГАТЭ на месте, которые слышали многочисленные выстрелы из артиллерийского орудия сегодня утром, а в среду они слышали звуки ракетных обстрелов», — говорится в сообщении Гросси, опубликованном на сайте агентства.

Инженер-физик Андрей Ожаровский ранее предположил, что всем украинским АЭС грозит опасность из-за пролетающих над ними ракет, БПЛА, а также из-за работы средств ПВО. По его словам, в уязвимом состоянии находятся Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.

Что обстреляли в Курской области?

Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его информации, при обстреле травмы получил один местный житель, его госпитализировали. Кроме того, в поселке были повреждены семь домовладений, шесть автомобилей и три магазина.

«Пострадал один из местных жителей. Он оперативно доставлен в районную больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В поселке повреждено семь домовладений, шесть личных автомобилей и три магазина на местном рынке», — написал Старовойт.

Губернатор добавил, что под обстрелом также оказалось село Попово-Лежачи. При ударе противника повреждения получили 13 домовладений и один личный автомобиль. Старовойт отметил самоотверженность пожарных, ликвидировавших возгорания после обстрела. Он также пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте всем жителям.

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