«Горячее состояние»: физик раскрыл, каким АЭС Украины грозит опасность Физик Ожаровский предупредил о «горячем состоянии» всех украинских АЭС

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Инженер-физик Андрей Ожаровский предположил в разговоре с NEWS.ru, что всем украинским АЭС грозит опасность из-за пролетающих над ними ракет, БПЛА, а также из-за работы ПВО. По его словам, в уязвимом состоянии находятся Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская атомные электростанции.

На Украине есть и другие атомные станции, над которыми, как передают, также пролетают крылатые ракеты и дроны. Из-за работы ПВО или РЭБ они могут отклониться от курса или рухнуть на энергоблоки. Над Ровенской АЭС, Хмельницкой АЭС, Южно-Украинской АЭС, эти станции работают, реакторы в «горячем» состоянии, из-за чего намного более чувствительны к попаданиям, — добавил Ожаровский.

Он подчеркнул: на территории любой АЭС есть и другие опасные объекты, кроме реакторов, например хранилища отработанного ядерного топлива. Собеседник отметил, что подобные резервуары более опасны, чем энергоблоки, так как защищены не так хорошо, хотя содержат много радиоактивных веществ.

Ранее в пресс-служба объекта со ссылкой на директора ЗАЭС Юрия Черничука уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные. Представители ЗАЭС назвали подобные атаки недопустимыми. Там отметили, что это подчеркивают и в МАГАТЭ.

2 марта эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС. После хлопка последовала стрельба близ объекта или на нем, рассказали в МАГАТЭ. Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район. Однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».

В феврале запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».